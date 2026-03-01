В Подольске создали стихийный мемориал в память об 11-летнем мальчике

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Ребенка засыпало снегом во время уборки двора трактором. Выбраться из ловушки мальчик не смог.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Доля; 5-tv.ru

В Подольске создали стихийный мемориал в память об 11-летнем мальчике, который погиб, оказавшись засыпанным снегом. Кадры с места трагедии поступили в распоряжение 5-tv.ru.

Неравнодушные жители и близкие погибшего принесли цветы, зажженные свечи, мягкие игрушки и сладости.

Как произошла трагедия

По данным следствия, вечером 27 февраля ребенок вышел гулять после школы в микрорайоне Кутузово на Бородинской улице. Он забрался в импровизированный лаз, который дети вырыли внутри большой кучи снега. В это время во дворе работала снегоуборочная техника — небольшой оранжевый трактор вычищал территорию.

Камера видеонаблюдения на домофоне зафиксировала роковой момент. На кадрах видно, как трактор набрал полный ковш снега и направился к сугробу, в котором находился мальчик. Ребенок услышал приближающуюся технику и выглянул из своего укрытия, но было уже поздно — ковш вывалил снежную массу прямо на него.

Мальчик не смог выбраться из-под завала. Его тело обнаружили только на следующий день, 28 февраля, когда снег начали разгребать. Почти сутки ребенка искали полицейские и волонтеры.

Что говорят очевидцы и юристы

Водитель трактора заявил, что не видел ребенка.

Юрист Александр Карабанов в беседе с aif.ru предположил, что ситуацию могут квалифицировать как несчастный случай, поскольку ребенок играл не в специально отведенном месте и у водителя не было оснований предполагать, что в сугробе кто-то есть.

Однако местные жители настаивают на халатности уборочной бригады. По их мнению, при работе в жилой зоне должен присутствовать контролер, визуально оценивающий безопасность.

Реакция властей и уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

