Сама идет в ловушку? Названы ошибки жертв насильников

София Головизнина
Что делать, если насилие неизбежно?

Как не стать жертвой насильника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Психолог Гладких: угрозы насильнику могут спровоцировать в нем больше жестокости

Жертвы агрессоров в критический момент часто совершают две крайности — впадают в панику или начинают угрожать нападающему, что может усугубить ситуацию. Об этом рассказала клинический психолог Лилия Гладких. Об этом пишет Газета.ру.

По словам специалиста, угрозы в адрес агрессора обычно становятся «тупиковым путем», поскольку могут спровоцировать его на еще большую жестокость. Эксперт отметила, что в момент нападения важно избегать провокационного поведения, так как агрессор чувствует себя сильнее именно в такой конфронтации.

Гладких также указала на ряд неочевидных психофизиологических аспектов. В частности, чрезмерное мышечное напряжение делает человека более удобным для захвата, тогда как попытка максимально расслабиться может затруднить действия нападающего.

«Есть такой парадоксальный момент. Когда человека догоняют и пытаются куда-то затащить, чем сильнее он сопротивляется, тем больше группирует мышцы. А сгруппированный, напряженный человек становится более мобильным и удобным для агрессора — его проще нести, как жесткий предмет», — пояснила она.

Кроме того, психолог рекомендовала сохранять зрительный контакт и речь, чтобы вернуть себе статус личности в глазах агрессора и нарушить его сценарий поведения.

Ранее 5-tv.ru писал, почему важно общаться с незнакомцами в эпоху смартфонов.

