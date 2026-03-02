«А зачем»: актер Сергей Бурунов признался, что не любит дни рождения

|
Дарья Бруданова
Скоро звезде кино исполнится 49 лет. Однако он не хочет устраивать пышное торжество.

Почему актер Сергей Бурунов не любит дни рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Актер Сергей Бурунов не любит дни рождения. Об этом он рассказал на шоу Павла Воли.

Сергею Бурунову 6 марта исполнится 49 лет. Однако артист не намерен устраивать пышное торжество. Наоборот, этот день он хочет провести только рядом со своей любимой.

«Я не люблю дни рождения. Я их не праздную <…>. Не знаю. Ну, может поедем к морю», — сказал Бурунов, отвечая на вопрос о том, как собирается отметить свой день рождения.

Звезда кино пояснил, что конкретно ему не нравится в праздниках. По его мнению, это лишняя суета.

«Кого-то собирать, приглашать… Их собираешь. Все приходят, а потом через 20 минут сидишь такой и думаешь: «Зачем я их всех позвал?», — сказал Бурунов.

Кроме того, артист пожаловался, что ему в основном дарят бесполезные подарки.

«Денег ведь много никто не подарит, верно?» — подытожил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Сергей Дорогов раскрыл главное желание своего коллеги — Сергея Бурунова. Артист с детства грезил полетами в небе на самолете.

