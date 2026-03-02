Самострой на грани: почему скандальную пристройку в центре Москвы все еще не убрали

К трагедии может привести самовольно возведенная пристройка в центре Москвы. Жильцы элитного дома уже обращались в суд. И даже выиграли дело. Веранду на первом этаже, которую построила одна из собственниц, признали незаконной. На очереди еще одно разбирательство.

Хозяева квартир разрешения на стройку не давали. Они уверены: их подписи подделали. И есть ли шансы добиться сноса опасной пристройки — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На фасаде трещина на трещине, стены промерзают, а фундамент просел из-за лишних пятнадцати тонн. Все нынешние беды жителей дома из-за этой пристройки, которую возвела соседка с первого этажа.

Главная претензия: по данным экспертизы, эта пристройка может всерьез угрожать дому. Ее дополнительный вес на фундамент — несколько десятков тонн, в проекте такое предусмотрено не было. Но собственницу квартиры, которая решила так увеличить свою жилплощадь, это не остановило. Надежда Домокурова все равно пошла на расширение, заручившись поддержкой управляющей компании «Стейт-Сервис».

Теперь дом разрушается, а его жители уже написали в Следственный комитет. Требование одно — привлечь УК к уголовной ответственности. Статья серьезная — оказание услуг, не отвечающих безопасности, находится в зоне ответственности Следственного комитета.

«Эта статья является исключительной компетенцией Следственного комитета, в связи с тем что только он может рассматривать преступления, связанные с ненадлежащим качеством оказания работ», — поясняет адвокат, представитель собственников Олег Суханов.

Мера крайняя, но другого выхода жильцы не видят. Один процесс, где суд признал пристройку незаконной, они уже выиграли, но она по-прежнему на своем месте. А управляющая компания пока на своем.

«Характеризует УК как компанию, которая непрозрачно ведет свою работу. Это вопиющее нарушение интересов жильцов», — заявляет жительница многоэтажки Юлия Октябрева.

Прошло уже больше месяца, но ответа от следователей пока нет. Директор управляющей компании «Стейт-Сервис» тоже тянет время и от всего открещивается.

«Мы-то какое отношение имеем? Собственник все согласовал и без нас начал строить», — утверждает генеральный директор ООО «Стейт-Сервис» Сергей Юдин.

Согласовать в одиночку такое не получится. Нужно проводить общее собрание жильцов. Вот протокол. В нем и подпись директора управляющей компании, и построившей веранду, и якобы 167 голосов жителей «за». Вот только, по словам большинства из них, они вообще не голосовали. Более 60 подписей подделали. Вопрос — кто? Это выяснять суду. Но жильцы уверены: без ведома управляющей компании, у которой были все данные собственников, провернуть такое было невозможно. Подлог, незаконное строительство — все это теперь влияет на безопасность дома и его жителей, которую они, согласно заявлению в следственные органы, и ставят под вопрос.

«Достаточно тяжело контролировать деятельность УК. То есть по закону, как бы, меры есть, но применить их непросто. К сожалению, органы внутренних дел стараются от таких дел отмахиваться», — комментирует заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Сама построившая веранду Домокурова на связь с жильцами не выходит и вообще живет за 400 километров от Москвы, в Тамбовской области.

«Именно здесь, как мы выяснили, проживает Надежда Домокурова — совладелица элитной квартиры в столичном ЖК», — показал корреспондент.

Формальная владелица московской элитной недвижимости стоимостью под двести миллионов рублей, а то и больше, живет в скромном доме за два-три миллиона. Дверь никому не открывает. Говорить о судах и подделке подписей отказывается.

«Я ничего говорить никому не буду. Все у меня официально», — заявляет Надежда Домокурова.

В своей московской квартире за 200 с лишним миллионов она никогда не появлялась. По крайней мере, жильцы столичной многоэтажки ее ни разу не видели и не знают в лицо. Зато про нее много рассказывают ее соседи по тамбовскому поселку. Ни дня не проработала, но имеет хорошие связи. Родственник Домокуровой — высокопоставленный сотрудник силового ведомства.

«Ну, мент он. Они про нас говорят, что мы нищеброды, наших ребятишек они не считают ни за что», — говорят соседи Домокуровой.

Жители столичной многоэтажки опасаются сказать лишнее. Любое упоминание скандальной пристройки для них чревато возможными последствиями, на которые уже намекал управляющий домом Сергей Кузьмин.

«После того как я давала предыдущее интервью, он сообщил мне, что мной интересуются некие люди из силовых структур со страшными лицами, которые собирались прийти еще», — рассказывает Юлия Октябрева.

При наличии серьезных покровителей такие вопросы, как самовольное строительство, решаются легко. Можно получить разрешение задним числом, подделать подписи — вообще дело техники. Заявления жителей до следственных органов могут и не дойти.

«Если лицо решило к дому многоквартирному пристроить какую-то свою пристроечку, человек, который рассчитывает на поддержку определенных должностных лиц — это кто угодно могут быть: правоохранители, администрация», — отмечает член президиума Национального антикоррупционного комитета России, бывший следователь СК при МВД РФ Павел Зайцев.

Суды идут, но сама Надежда Домокурова на них не ходит. От проблем дома, которые она сама же и создала, владелица пристройки держится как можно дальше. Точно так же, как дистанцировалась от жителей и управляющая компания, деятельность которой теперь должна заинтересовать следователей.

