Вскрыли двери, но было поздно: кадры из элитного ЖК, где покончил с собой Умар Джабраилов

Опубликованы кадры госпитализации Умара Джабраилова

Кадры с камеры видеонаблюдения из элитного ЖК, где покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов, поступили в распоряжение 5-tv.ru.

На видео экс-сенатор выходит из своей квартиры незадолго до трагедии. Бизнесмен сел в такси у дома и куда-то уехал, а спустя пару часов вернулся и покончил с собой. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Джабраилова, но спасти мужчину не удалось.

Последнее видео за 12 часов до смерти

За несколько часов до трагедии Джабраилов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение. В нем он выражал обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и переживал за российских туристов в ОАЭ.

«Мне мои знакомые продолжают присылать видео взрывов, которые происходят в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это — результат эскалации и напряженной обстановки вокруг Ирана, действий Израиля и США. Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. Желаю всем, чтобы миновала беда. Чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия. И чтобы вы побыстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал бизнесмен на видео.

Кто такой Умар Джабраилов

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил с отличием МГИМО в 1985 году, служил в ракетных войсках стратегического назначения.

В 1990-е годы он создал компанию «Данако», занимавшуюся поставками нефтепродуктов, а затем стал президентом группы компаний «Плаза», управлявшей отелем «Рэдиссон-Славянская», торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».

В 2000 году Джабраилов баллотировался на пост президента России, заняв последнее, 11-е место. С 2004 по 2009 год был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, работал заместителем председателя комитета по международным делам.

Бизнесмен был известен как меценат и коллекционер современного искусства, входил в попечительский совет Московского музея современного искусства, являлся почетным членом Российской академии художеств.

