Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 23 0

Как и в прошлый раз, подразумевается трехсторонний формат переговоров.

Когда пройдет новая встреча по Украине — дата, место

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ТАСС: Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта

Трехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса перенесена на начало марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Место проведения переговоров на данный момент согласуется.

Предыдущие трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли 17–18 февраля в Женеве в отеле InterContinental. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, дискуссии были довольно тяжелыми, но деловыми.

До того спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться позитивные новости в контексте урегулирования украинского конфликта. Представитель Дональда Трампа подчеркнул также и важность переговоров между США и Россией, несмотря на критику его частых контактов с российским лидером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
25 февр
Беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
25 февр
«Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 февр
Российские FPV-дроны настигли боевиков ВСУ в лесу. Лучшее видео из зоны СВО
24 февр
ВС РФ расширяют полосу безопасности в Харьковской области
24 февр
Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
24 февр
Ми-28НМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 февр
Более 30 тысяч подарков подготовили москвичи для бойцов СВО к 23 февраля
23 февр
Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 февр
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 февр
«На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

23:02
В Госдуму внесен проект обращения к ООН и европейским парламентам из-за ядерного оружия для Украины
22:28
Иран согласился снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,67%
22:15
Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта
22:15
В Великобритании ожидают «кровавый дождь» из-за пыли, принесенной из Сахары
22:00
В метро Варшавы начали создавать склады с запасами на случай войны
21:53
Археологи нашли древний ритуально-аграрный комплекс в Перу

Сейчас читают

Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
Ждали все: брошенного мамой детеныша макаки Панча наконец обняли
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео