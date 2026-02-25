Встреча по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта
Как и в прошлый раз, подразумевается трехсторонний формат переговоров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Трехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса перенесена на начало марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.
Место проведения переговоров на данный момент согласуется.
Предыдущие трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли 17–18 февраля в Женеве в отеле InterContinental. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, дискуссии были довольно тяжелыми, но деловыми.
До того спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться позитивные новости в контексте урегулирования украинского конфликта. Представитель Дональда Трампа подчеркнул также и важность переговоров между США и Россией, несмотря на критику его частых контактов с российским лидером.
