Ни в аптеку, ни в магазин: россияне застряли на круизном лайнере в Катаре

Застрявших на круизном лайнере в Дохе российских туристов не выпускают в город

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке туристов не выпускают из круизного лайнера Celestial Journey в Катаре. Россиянка Полина Вольнова рассказала 5-tv.ru о ситуации, в которой оказалась она с семьей.

По ее словам, путешествие должно было завершиться утром 2 марта прибытием судна в Дубай, однако оно третьи сутки стоит в порту Дохи.

«С лайнера туристов не выпускают. Только с вещами и паспортами можно самостоятельно покинуть. Чтобы сходить, условно, в аптеку, в магазин и купить что-то необходимое, такого, к сожалению, нельзя», — сказала туристка.

Она подчеркнула, что путешественники смогут покинуть лайнер 7 марта. При этом их выпустят только в Дохе, несмотря на то, что у большинства клиентов билеты куплены до курорта в ОАЭ.

«Авиакомпании предлагали переносы рейсов именно из Дубая. Из Дохи билеты очень дорогие. Вот на троих билет в Москву из Дохи стоит 210 тысяч рублей. Ну, что поделать?» — добавила туристка.

При этом Полина добавила, что обстановка на лайнере спокойная, проблем с едой и водой нет, а персонал делает все, чтобы на борту не было паники.

Утром 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес авиаудары как по территории Израиля, так и по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Конфликт привел к закрытию странами региона воздушного пространства для всех судов. Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Ближнем Востоке остаются порядка 20 тысяч российских туристов.

