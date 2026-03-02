МИД: на Ближнем Востоке находятся порядка 20 тысяч российских туристов

В странах Ближнего Востока сейчас находятся свыше 20 тысяч российских граждан. Большая часть из них — в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом 5-tv.ru сообщил директор департамента «Ситуационно-кризисный центр» Министерства иностранных дел России Юрий Горлач.

«В ОАЭ — порядка 20 тысяч, в Омане — 360 человек. В Катаре — 134 человека, Бахрейн — 55, Иордания — 19, Саудовская Аравия — 15, Кувейт — семь», — перечислил представитель ведомства.

В министерстве также предостерегли от попыток покинуть ОАЭ через сухопутную границу с Оманом. По данным МИД, на этом направлении уже образовались скопления иностранных туристов, что осложняет пересечение рубежа.

Обстановка в регионе остается напряженной после того, как ряд ближневосточных государств закрыли воздушное пространство. Ограничения были введены на фоне военной операции США и Израиля в Иране, а также ответных действий исламской республики.

Эскалация на Ближнем Востоке

Противостояние Ирана с США и Израилем переросло в полномасштабный конфликт в горячей фазе.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как Вашингтон совместно с Тель-Авивом объявили о старте военной операции против Ирана. В результате атак, по заявлениям иранской стороны, погибли представители высшего руководства ближневосточной республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Тегеран в ответ сообщил о запуске собственной кампании под названием «Правдивое обещание — 4». В рамках ответных действий КСИР нанес удары по территории Израиля, а также по объектам, связанным с военным присутствием США в странах региона — Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Иранские военные заявили, что впервые применили гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По их данным, эти вооружения способны развивать скорость до 15 Махов — более 18 500 километров в час — и предназначены для преодоления современных систем противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее давал понять, что ответные действия не ограничатся единичной акцией. Он отмечал, что удары будут «более болезненными» и продолжатся до тех пор, пока США и Израиль не остановят военные операции против Ирана.

