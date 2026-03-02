«Выпиваем и соблазняем»: как Губин заводил романы с фанатками на гастролях

Андрей Губин: я выбирал, с кем из фанаток закручу роман прямо со сцены

Певец Андрей Губин на пике популярности заводил мимолетные романы с фанатками прямо во время гастролей по России. Об этом артист рассказал во время интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам музыканта, схема была отработана до мелочей. Заметив со сцены красивую зрительницу, Губин во время коротких пауз между песнями забегал за кулисы и давал четкие указания своему персоналу.

«Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: „Третий ряд, 18-е место, одета так-то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться“», — пояснил артист.

Если девушка отвечала согласием, ее приглашали на вечерний банкет, где присутствовали представители городской администрации и команда певца.

«Выпиваем… Ну и соблазняем», — коротко резюмировал певец закулисную жизнь тех лет.

Несмотря на легкость таких знакомств, артист признался, что каждый раз искренне влюблялся в своих избранниц. Однако чувства были недолгими. Уже через пару дней в новом городе он испытывал точно такой же восторг по отношению к другим девушкам.

Музыкант решил закончить с гастрольными романами, когда понял, что такие мимолетные встречи ранят поклонниц. Осознание пришло после выступления во Владивостоке. Увидев влюбленный взгляд девушки, с которой он провел вечер накануне, Губин почувствовал вину.

