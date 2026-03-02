«Выпиваем и соблазняем»: как Губин заводил романы с фанатками на гастролях

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Артист признался, что такие отношения давно в прошлом. Совесть больше не позволяет ему делать больно своим поклонницам.

С кем Андрей Губин крутил романы во время гастролей

Фото: Яворская Яна/ТАСС

Андрей Губин: я выбирал, с кем из фанаток закручу роман прямо со сцены

Певец Андрей Губин на пике популярности заводил мимолетные романы с фанатками прямо во время гастролей по России. Об этом артист рассказал во время интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам музыканта, схема была отработана до мелочей. Заметив со сцены красивую зрительницу, Губин во время коротких пауз между песнями забегал за кулисы и давал четкие указания своему персоналу.

«Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: „Третий ряд, 18-е место, одета так-то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться“», — пояснил артист.

Если девушка отвечала согласием, ее приглашали на вечерний банкет, где присутствовали представители городской администрации и команда певца.

«Выпиваем… Ну и соблазняем», — коротко резюмировал певец закулисную жизнь тех лет.

Несмотря на легкость таких знакомств, артист признался, что каждый раз искренне влюблялся в своих избранниц. Однако чувства были недолгими. Уже через пару дней в новом городе он испытывал точно такой же восторг по отношению к другим девушкам.

Музыкант решил закончить с гастрольными романами, когда понял, что такие мимолетные встречи ранят поклонниц. Осознание пришло после выступления во Владивостоке. Увидев влюбленный взгляд девушки, с которой он провел вечер накануне, Губин почувствовал вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Губин мог бы вернуться на сцену за гонорар в один миллион долларов. При этом в эту сумму не входят расходы на восстановление здоровья артиста и разработку его нового сценического имиджа.

«Выпиваем и соблазняем»: как Губин заводил романы с фанатками на гастролях
