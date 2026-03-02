На Дальнем Востоке создадут кластер для переработки 42 млрд кубометров газа в год

Эфирная новость 31 0

В прошлом году регион привлек почти один триллион рублей инвестиций.

Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Меель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О важнейших проектах в Амурской области, которые окажут влияние на экономику всей страны, сегодня говорили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Василием Орловым. Глава региона рассказал президенту, что на Дальнем Востоке создается мощный кластер, где в год будут перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа.

Амурская область сейчас успешно развивается. В прошлом году привлекли почти один триллион рублей инвестиций. Также Василий Орлов доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве.

«Владимир Владимирович, еще раз: в целом год был для региона успешным. Я вас хочу искренне поблагодарить за поддержку, правительство. Постараемся и впредь вас радовать результатами», — сказал губернатор Василий Орлов.

«Хорошо. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов», — ответил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин обратил внимание на еще одну положительную динамику. В Амурской области увеличивается такой показатель, как численность постоянного населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

23:00
«Сравнять с землей»: Белый дом назвал цели ударов по Ирану
22:40
«Выпиваем и соблазняем»: как Губин заводил романы с фанатками на гастролях
22:20
Мечта о подвигах: психолог объяснила феномен популярности турецких сериалов
22:00
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке: градус противостояния сохраняется
21:59
На Дальнем Востоке создадут кластер для переработки 42 млрд кубометров газа в год
21:49
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов прибыл в Москву

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео