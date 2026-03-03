Президент США Дональд Трамп появился на публике с красным пятном на шее

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 27 0

Американский лидер прибыл на мероприятие в Белом доме в необычном виде.

Красное пятно на шее у Трампа: причины, чем болеет

Фото: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп прибыл на мероприятие в Белом доме в необычном виде. Внимание журналистов привлекло красное пятно на его шее. Это был первый выход Трампа на публику после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Большинство камер СМИ и официальный оператор Белого дома снимали с противоположной стороны, поэтому пятно не попало в кадр. На церемонии вручения Медалей Почета у Трампа также были видны мешки под глазами.

Американский лидер отрицает слухи о плохом самочувствии, утверждая, что он полностью здоров и работает больше всех предыдущих президентов.

Тем временем, терапевт президента, Шон Барбабелла, объяснил красное пятно тем, что Трамп использует крем для кожи, прописанный врачом.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома. Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель», — говорится в заявлении Барбабеллы, опубликованном телеканалом News Nation.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

0:48
Под шумок: хакеры «Хандала» взломали нефтяную компанию в Шардже в ОАЭ
0:30
Мелания Трамп выразила соболезнования погибшим при участии в атаке на Иран
0:18
«Меня сложно успокоить»: звезда «Глухаря» Тарасова о двух днях в Абу-Даби
0:10
Президент США Дональд Трамп появился на публике с красным пятном на шее
0:01
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
0:00
Иран начал 13-ю фазу операции «Правдивое обещание-4»

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео