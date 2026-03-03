Укусит за бочек? Может ли неправильная поза для сна спровоцировать кошмары

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Определенное положение тела во время ночного отдыха может влиять на ваше самочувствие.

Может ли поза сна спровоцировать кошмары

Фото: 5-tv.ru

Невролог Панков: сон на левом боку не провоцирует кошмары

Сон на левом боку не является первопричиной кошмаров. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал врач-невролог Максим Панков.

По его словам, поза может повлиять на самочувствие во время ночного отдыха, но не на сновидения. Мир грез больше зависит от нашей нервной системы и образа жизни.

«Причины появления ночных кошмаров могут быть разными. Среди них стресс, тревожность, хроническое недосыпание, а также депрессия. При этом наличие или отсутствие подобных снов может никак не зависеть от конкретной позы», — уточнил медик.

Он добавил, что лучшая поза для сна — та, в которой человек легко засыпает и на утро чувствует себя отдохнувшим. Однако есть некоторые рекомендации для отдельных группу людей. Например, тем, у кого наблюдаются боли в шее, заложенность носа, или проблемы с плечевым поясом, лучше отдать предпочтение сну на спине. А также тем, кто боится появления новых морщин на лице.Так как во время сна на спине кожа меньше соприкасается с подушкой и сдавливается.

Но если хотите уменьшить храп, ослабить изжогу или облегчить боли в спине, то спать лучше на боку. Беременным женщинам желательно ложиться на правый бок, тогда давление на внутренние органы будет меньше, отметил Панков.

Невролог пояснил, что на качестве сна также сказывается пространство, в котором человек отдыхает. Температура воздуха должна быть прохладной, влажность средней. Кроме того, в комнате должно быть темно и тихо. За два-три часа до сна нужно отказаться от кофеина, алкоголя и гаджетов. Большую роль играют удобство матраса и подушки, а также постоянное время отхода ко сну и подъема.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что люди не помнят свои сны из-за особенностей работы памяти. Также на это влияет то, как человек просыпается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

