Это не всегда хорошо: почему люди не помнят свои сны

Сомнолог Черкасова: человек может забывать свои сны при апноэ

Отсутствие воспоминаний о снах чаще всего связано не с тем, что человек их не видит, а с особенностями пробуждения и работы памяти. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Об этом сообщает Газета.ру.

По словам специалиста, сновидения возникают у всех людей, поскольку фаза быстрого сна является обязательной частью ночного отдыха.

Таким образом, „не видеть сны“ в быту почти всегда означает „не помнить сны“, пояснила эксперт.

Она добавила, что вероятность запоминания максимальна, если человек просыпается во время или сразу после REM-фазы.

Черкасова отметила, что на способность помнить сновидения влияют режим сна, хронический недосып, употребление алкоголя и уровень стресса. В редких случаях ощущение полного отсутствия снов может указывать на нарушения структуры сна, например при апноэ или некоторых неврологических проблемах. При этом изолированная забывчивость без других симптомов обычно не считается патологией и не требует лечения.

