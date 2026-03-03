Мужчина убил жену, спрятал ее тело в шкаф и расправился с четырьмя детьми

Mirror: мужчина убил жену, спрятал тело в шкаф и расправился с четырьмя детьми

В американском штате Флорида мужчина убил жену и четверых малолетних детей. Об этом сообщило издание The Sun.

Жестокая расправа произошла в 2019 году, однако преступнику удавалось два месяца скрывать содеянное, выдавая себя за убитую супругу в Facebook*.

Как установило следствие, мужчина сначала забил женщину бейсбольной битой, после чего спрятал ее тело в шкафу. После смерти супруги он имитировал нормальную жизнь, отправлял детей к родственникам на время.

Однако в течение последующих недель он поочередно расправился с детьми. Самому старшему было десять лет, самому младшему — один год. Двух мальчиков мужчина задушил и утопил первыми. А позже аналогичным образом лишил жизни дочерей.

Сестра погибшей рассказала журналистам, что убийца мастерски манипулировал окружением. Он отвечал на сообщения от имени жены и публиковал старые фотографии в социальных сетях.

Обман раскрылся только после того, как полиция инициировала проверку благополучия семьи по просьбе обеспокоенных родных. Мужчину задержали после автомобильной аварии, когда правоохранители почувствовали трупный запах из его минивэна, где было тело супруги.

Позже он сам указал место в лесу, где спрятал останки детей. Свой поступок мужчина объяснил усталостью от «постоянных придирок» жены и желанием «искоренить ее родословную».

Сестра жертвы, выступавшая в суде, призналась, что испытывает гнев из-за гуманности правосудия. Она считает, что преступник заслуживает куда более суровых страданий за те пытки, которым он подверг беззащитных малышей и свою жену.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ