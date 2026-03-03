Подальше от матери? Почему дети певицы Валерии живут в Дубае

Дарья Орлова
Наследники певицы не только живут в ОАЭ, но и ведут там бизнес.

Почему дети певицы Валерии живут в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

7Дней.ru: все трое детей певицы Валерии живут в Дубае

Все трое детей певицы Валерии от союза с Александром Шульгиным окончательно перебрались на постоянное место жительства в Дубай. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Лиана Шульгина, супруга младшего сына исполнительницы Арсения, вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что их семья не планирует возвращаться в Россию, несмотря на периодическую тревожную обстановку в регионе. По словам невестки звезды, решение о переезде не было спонтанным, так как пара давно симпатизировала этому городу.

«Очень любим Дубай, четыре года назад пробовали, но вернулись, после этого каждый раз возвращались к этому вопросу! В прошлом году после зимовки, решили попробовать снова, плюс зимой с детками, конечно, лучше в тепле», — поделилась подробностями Лиана.

Она также упомянула, что недавно в городе ночью были слышны звуки взрывов, однако сейчас ситуация стабилизировалась.

Помимо Арсения, в Эмиратах обосновались и другие наследники артистки. Дочь Анна переехала вслед за братом после того, как ее попытки реализоваться в качестве певицы на родине не принесли ожидаемого успеха. В Дубае девушка сменила вектор деятельности, занявшись продюсированием и высокотехнологичными проектами, связанными с искусственным интеллектом.

Старший сын певицы, Артемий, который более 20 лет прожил в Швейцарии, также выбрал ОАЭ для развития бизнеса и открыл там собственное офисное пространство. Сама Валерия подготовила почву для такого масштабного семейного переезда еще несколько лет назад, когда инвестировала средства в покупку местной недвижимости. Теперь вся ее семья обеспечена жильем в популярном мегаполисе.

