Повышение и прибавка к зарплате: как добиться карьерного роста

The Guardian: для повышения на работе стоит прямо говорить о целях начальнику

Нет ничего хуже, чем чувствовать себя в тупике на работе. Но как добиться карьерного роста, не прибегая к бессовестной саморекламе? Карьерные коучи поделились с The Guardian стратегиями, которые помогут получить заветную должность и прибавку к зарплате.

Позиционируйте себя как победителя

«Один из главных секретов продвижения по карьерной лестнице заключается в том, что нужно закладывать фундамент с самого начала и постепенно приближаться к тому моменту, когда повышение станет естественным следующим шагом», — говорит Джон Браун, карьерный коуч из Ноттингема.

По его словам, для начала нужно отлично справляться с текущей работой. Убедитесь, что вы укладываетесь в сроки, достигаете всех поставленных целей и твердо стоите на ногах. Не бойтесь возражать, если цели недостижимы.

«Нужно стать лидером до того, как вас повысят. Повышение — это награда и признание за проделанную работу», — отмечает Тесса Грин, карьерный коуч из Бангкока.

Радуйте начальника и говорите о своих целях

«Ваш начальник — ваш лучший защитник, когда речь идет о карьерном росте. Помогайте ему, чем можете, и держите в курсе дел, даже если это плохие новости», — делится Браун.

С руководителем стоит открыто говорить о своих карьерных целях. Грин советует, в случае если начальник не проводит бесед о карьерном росте, стоит спросить у него один на один о возможных вариантах.

Работайте над заметностью

Заметность — ключ к карьерному росту, считает Элейн Дела Круз, бизнес-коуч из Лондона. Это «целенаправленный подход к тому, как вас воспринимают».

Если вам некомфортно быть на виду, тогда участвуйте в мероприятиях организации и задавайте вопросы. Можно выбрать то, что вам по душе.

Рассказывайте о достижениях

Когда дело доходит до саморекламы, многих из нас это отталкивает. Однако важно понять, что так устроено на большинстве рабочих мест.

«В корпоративном мире это называется „управление заинтересованными сторонами“. Вы не хвастаетесь, вы привлекаете внимание к своей важной работе», — поясняет Грин.

Рассказывайте о достижениях на совещаниях и благодарите окружающих.

Не будьте назойливым

Эксперт Грин советует, не тратить время на то, чтобы быть первым на работе и последним, кто уходит. Важнее делать то, что обещали, и следить, чтобы люди знали о выполненных сроках.

Не стоит предлагать начальнику сварить кофе или загрузить бумагу в принтер. Это может закрепить за вами образ «новичка»

Используйте нетворкинг

Дела Круз советует использовать социальные сети, чтобы быть на виду. Гринт предупреждает: не нужно позволять ChatGPT писать за вас посты — так вы добьетесь меньшей искренности.

Также рекомендуется поговорить с теми, кто уже занимает желаемую позицию. По ее словам, нет более компетентного источника информации. Дела Круз предлагает окружить себя поддерживающими людьми — создать «личный совет директоров».

«На многих работах люди балансируют между неформальным и профессиональным. Осознание этой грани позволяет всем работать в рамках приличий», — говорит Дела Круз.

Ведите жесткие переговоры

«Когда дело доходит до переговоров о зарплате, вооружитесь фактами. Узнайте, сколько платят другим. Если меняете работу, давите и смотрите, что будет», — советует Грин.

Дела Круз рекомендует «просить повышения настолько, насколько это возможно». Подкрепите просьбу результатами и тем, как вы вдохновляете других.

Однако эксперты предупреждают, никто не повысит вас только за выслугу лет. Личные финансовые трудности тоже не аргумент.

Берегите себя

«Когда вы плохо себя чувствуете, у вас нет ясного ума для стратегических решений», — напоминает Гринт.

Она рекомендует следить за питанием, сном и активностью. Утренний распорядок с упражнениями и медитацией помогает стать продуктивнее.

Если вас игнорируют

Браун советует попросить честную обратную связь и провести карьерный аудит. Нужно понять, чего вы хотите и где отстаете.

«Если вас не замечают, лучший вариант — уйти в другую компанию. Используйте полученную информацию, чтобы представить себя в новом свете», — подытожил эксперт.

