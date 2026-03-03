«Диктатор»: Захарова отреагировала на слова Зеленского о выборах

|
Мурад Устаров
Ранее глава киевского режима заявлял, что провести голосование на Украине возможно только после окончания конфликта.

Как в России называют Зеленского

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Захарова назвала Зеленского диктатором после отказа проводить выборы

Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявивший об отказе проводить выборы на Украине до урегулирования конфликта, является диктатором. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

«Диктатор», — коротко охарактеризовала Зеленского дипломат, не приведя других подробностей.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта. По его словам, организация выборов невозможна даже во время потенциального временного перемирия.

В Москве на такую позицию Киева реагировали неоднократно. В частности, замглавы российский дипломатии Михаил Галузин говорил, что Украина сегодня обсуждает тему выборов с западными кураторами, пытаясь найти выгодные для себя сценарии организации голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Зеленского вопрос выборов не является приоритетным для граждан Украины.

Осенью прошлого года глава киевского режима допускал возможность своего ухода с поста президента после урегулирования конфликта, заявляя, что якобы не ставит целью бесконечное удержание власти.

