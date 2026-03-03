В долговой яме: как псевдоюристы наживаются на банкротах

Больше половины банкротств в стране можно было бы избежать, если бы заемщики вовремя обратились за помощью. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав ситуацию с неплатежами по кредитам. По их мнению, главной причиной краха становятся так называемые «раздолжнители». Финансовые помощники, которые на деле часто оказываются аферистами. Что скрывается за предложениями о списании долгов — выяснял корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Банкротство физических лиц» набирает пугающую популярность. И кажется все просто: пришел, написал заявление, и все долги «сгорели». Но там, где есть беда и надежда, тут же появляются те, кто хочет на этом заработать. В итоге выход из долговой ямы превращается в еще более коварную ловушку.

Масштаб проблемы огромен. По данным участников рынка, свыше 60% банкротств в 2025 году можно было бы предотвратить, если бы люди не попадали в лапы к нечистым на руку дельцам.

На рынке сегодня орудуют толпы псевдоюристов — «раздолжнителей». Это компании, которые берут с отчаявшихся людей крупные суммы за «составление иска», а потом исчезают в неизвестном направлении.

С таким столкнулась семья Ирины. Мать мужа не смогла платить кредит, решила оформить банкротство. Но чтобы заплатить «раздолжнителю», тот предложил оформить новый кредит под залог квартиры.

«Человека так заговорить всеми умными словами, что человек ему начинает верить. Речи даже не велось об этом, что он какую-то процедуру, в принципе, инициировал. Он, я так скажу, ничего не делал. Скорее всего, мне кажется, он с этими людьми был в сговоре, которые выставили квартиру на торги», — рассказывает жительница Ростова-на-Дону Ирина Евсеева.

В итоге семья чуть не лишилась жилья. Помог в этой истории другой юрист — на этот раз профессиональный. Но положительных примеров в подобных банкротствах критически мало. Клиентам рисуют радужные картины, умалчивая об оборотной стороне медали.

«К сожалению, фирмы не досконально, не правдоподобно, не правдиво рассказывают о всей процедуре. Это лишение своего имущества накопленного. Также надо понимать, что на период банкротства у вас будет оставаться только лишь прожиточный минимум с того заработка, который вы получаете», — предупреждает юрист Дмитрий Кваша.

О том, что придется жить на воду и хлеб, что машину и дачу продадут с молотка и любые траты придется согласовывать с финансовым управляющим — об этом «раздолжнители» молчат. Центральный банк России призывает людей к благоразумию, напоминая, что банкротство — это крайняя, а не единственная мера.

«Есть разные абсолютно рабочие варианты снижения долговой нагрузки. При возникновении сложностей с погашением кредита мы рекомендуем прежде всего сразу же обратиться к кредитору и обсудить с ним пути решения проблемы», — советуют в ЦБ.

Логика здесь железная: банку не нужен ваш неплатеж, ему нужны деньги. Чаще проще договориться о кредитных каникулах, чем доводить дело до суда. Но так ли это работает в реальной жизни? Москвич Константин Абдиев попал в тиски пандемии, его бизнес пришлось закрыть, а долги остались. Он поступил ровно так, как советуют умные книги и Центробанк: пришел в банк договариваться и найти компромисс.

«Я говорил: давайте как-то реструктуризируем это, да? Реструктуризацию сделаем долгов. Я готов платить какую-то сумму определенную, но именно вот такие платежи, которые мне выставляют банки… Ну просто это невозможно», — рассказывает житель Москвы Константин Абдиев.

Получается замкнутый круг: сначала человек не может договориться с банком, потом идет к тем, кто обещает легкое решение, и в итоге получает новые проблемы. Последствия псевдобанкротства или неграмотно проведенной процедуры могут преследовать человека годами. Это не только запрет на новые кредиты. Это проблемы с трудоустройством и даже с арендой жилья — собственники все чаще отказывают тем, у кого «подмочена» репутация в финансовом мире.

