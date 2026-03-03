Трамп приказал прекратить все деловые отношения с Испанией

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

Причиной стало решение правительства страны не увеличить военные расходы до 5%, как требовали США.

Фото, видео: © РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все деловые отношения с Испанией. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Во‑первых, все началось с того, что по моей просьбе каждая европейская страна заплатила 5%, что они и должны были делать, и все были в восторге от этого: Германия, все остальные… а Испания — этого не сделала», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что Испания не выполнила требование и осталась на уровне 2%, не увеличив свой вклад в оборонные расходы, несмотря на нарастающее давление внутри НАТО. Президент также раскритиковал испанские власти за отказ предоставлять доступ к своим военным базам, что, по его мнению, является явным проявлением недружелюбной политики.

«Испания абсолютно ничего не имеет, что нам нужно, кроме замечательных людей. У них отличные люди, но нет отличного руководства», — добавил Трамп.

Президент также упомянул, что Испания не смогла даже свои первоначальные обязательства в 2% выполнить. В связи с этим он сообщил, что США не намерены поддерживать торговые отношения с Испанией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп объявил о заключении торгового соглашения между США и Индией. По его словам, договоренности стали возможны благодаря выстроенным доверительным отношениям с премьер-министром страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Ставропольские подростки попали под следствие за поджог вышек связи
22:00
Смерть по соседству: пять российских серийных маньяков, выпущенных на свободу
21:46
Подальше от матери? Почему дети певицы Валерии живут в Дубае
21:33
Мужчина убил жену, спрятал ее тело в шкаф и расправился с четырьмя детьми
21:32
Трамп приказал прекратить все деловые отношения с Испанией
21:17
Слежка через камеры: как израильская разведка выследила Али Хаменеи

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео