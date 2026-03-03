Трамп приказал прекратить все деловые отношения с Испанией

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все деловые отношения с Испанией. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Во‑первых, все началось с того, что по моей просьбе каждая европейская страна заплатила 5%, что они и должны были делать, и все были в восторге от этого: Германия, все остальные… а Испания — этого не сделала», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что Испания не выполнила требование и осталась на уровне 2%, не увеличив свой вклад в оборонные расходы, несмотря на нарастающее давление внутри НАТО. Президент также раскритиковал испанские власти за отказ предоставлять доступ к своим военным базам, что, по его мнению, является явным проявлением недружелюбной политики.

«Испания абсолютно ничего не имеет, что нам нужно, кроме замечательных людей. У них отличные люди, но нет отличного руководства», — добавил Трамп.

Президент также упомянул, что Испания не смогла даже свои первоначальные обязательства в 2% выполнить. В связи с этим он сообщил, что США не намерены поддерживать торговые отношения с Испанией.

