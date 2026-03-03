Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Перепрофилирование седьмого троллейбусного парка в новое трамвайное депо на Нагатинской улице запланировано на 2030 год. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX рассказал о планах развития трамвайной сети столицы, включая преобразование бывшего седьмого троллейбусного парка на Нагатинской улице в депо «Нагатинское».

Собянин отметил, что текущие усилия по развитию московского трамвайного транспорта включают в себя как расширение маршрутной сети, так и модернизацию существующих депо для обслуживания новых вагонов.

«2025-й можно по праву назвать годом московского трамвая. Мы открыли новую линию на проспекте Академика Сахарова, восстановили линию на Трифоновской улице, а также обновили трамвайное депо имени П. Л. Апакова», — отметил Собянин.

В Москве активно идет процесс модернизации трамвайных депо. Всего в столице работает семь таких объектов, и все они планируется привести в соответствие с современными требованиями по обслуживанию трамваев последнего поколения. До 2030 года в Москве должны быть реконструированы четыре депо, включая создание нового трамвайного депо на Нагатинской улице.

Кроме того, активно ведется расширение самой трамвайной сети. В 2025 году открылся первый Московский трамвайный диаметр (Т1), протяженность которого составляет 27 километров. Новый маршрут соединяет районы от «Университета» до Метрогородка. По данным городских властей, пассажиропоток на этом участке составил более 78 тысяч человек в день, что на 50% больше, чем было предусмотрено прогнозами.

На маршруте Т1 работает порядка 50 новых трамваев типа «Львенок-Москва», которые оснащены автономным ходом и способны преодолевать более четырех километров без контактной сети. В планах до конца 2026 года поступить еще 50 таких трамваев.

Важным аспектом в модернизации трамвайной системы является внедрение беспилотных технологий. В сентябре прошлого года на московских улицах начал курсировать первый в мире беспилотный трамвай на регулярной основе. На данный момент беспилотные трамваи уже совершили более 25 тысяч километров, перевезя свыше 60 тысяч пассажиров.

В 2026 году запланирован запуск нового трамвайного диаметра Т2, который соединит районы Чертаново и Новогиреево. Ожидается, что новый маршрут будет обслуживать до 60 тысяч пассажиров в сутки.

Кроме того, к 2030 году в столице планируется оснастить около двух третей трамваев беспилотными технологиями. В 2035 году планируется оснащение беспилотными системами практически всего столичного парка трамваев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.