«Ребенку с вами неинтересно»: Курцын о залипании детей в телефон

Роман Курцын считает, что если ребенок залипает телефон — в этом виноваты родители

Актер Роман Курцын признался, что его 13-летний сын живет без мобильного телефона, интернета и телевизора. На премьере фильма «Дополнительное время» артист ответил корреспонденту 5-tv.ru на вопрос о том, как он в целом относится к залипанию детей в телефонах и гаджетах.

«Хочешь ты этого или не хочешь, но твой ребенок будет похож на тебя в любом случае», — сказал Курцын.

По его мнению, все начинается с родителей и с того, как они сами проводят время. Актер подчеркнул, что в их семье гаджеты не находятся под жестким запретом — просто у сына нет в них необходимости.

«У него нет мобильного телефона. У него нет интернета, мобильного телефона, телевидения — у него ничего нет. Я не запрещаю, просто ему есть чем заниматься», — объяснил он.

По словам Курцына, подросток активно занимается спортом, играет в футбол, ходит на рыбалку с друзьями, катается на лодке, строит плоты. Кроме того, в семье есть конюшня, и мальчик ухаживает за лошадьми — чистит их, убирает за животными. Он много времени проводит на свежем воздухе и бывает в парках.

«Я не могу сказать, что это ему мешает в обществе, с друзьями общаться», — отметил актер.

Курцын уверен: если у ребенка насыщенная жизнь, у него просто не возникает желания проводить все свободное время в телефоне.

«Проблема того, что ребенок находится в телефоне, — это проблема родителей», — заявил он.

И добавил довольно жестко:

«Если ребенку неинтересно с вами, если вы не можете дать ему то, чтобы он с вами играл и был занят — да, блин, отдайте ему этот телефон», — заключил Курцын.

По словам артиста, главное — это живое общение, совместные дела и пример взрослых. Если в семье есть движение и интерес к жизни, ребенок будет выбирать реальный мир, а не экран.

