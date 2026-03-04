По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана

Кети Топурия: для ответственного мужчины нормально платить за бьюти-услуги своей женщины

Солистка группы A’Studio Кети Топурия на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевскиом дворце ответила на вопрос, который давно вызывает споры в соцсетях: должен ли мужчина оплачивать своей женщине маникюр, косметолога и другие регулярные бьюти-процедуры.

Певицу спросили прямо — по-пацански это или нет. Ответ у нее оказался коротким и уверенным.

«Я считаю, что если мужчина взял ответственность за свою женщину, то это вполне нормально», — сказала Кети.

Без длинных рассуждений и оправданий. По ее словам, все зависит от того, какую модель отношений выбирает сам мужчина. Если он берет на себя ответственность, то финансовое участие в жизни своей женщины для нее выглядит естественным.

Кети и раньше высказывалась о том, что для нее в отношениях важны надежность и ощущение плеча рядом. В интервью она неоднократно говорила, что ценит в мужчине поступки и конкретные действия, а не слова. Также Топурия подчеркивала, что ей близка позиция, когда мужчина чувствует себя главой семьи и готов обеспечивать комфорт близких.

При этом певица никогда не отрицала, что и сама может зарабатывать и обеспечивать себя. Но в ее понимании это не отменяет мужской инициативы.

Тема оплаты бьюти-услуг давно стала поводом для споров. Одни считают, что это личные расходы женщины. Другие уверены, что если мужчина называет себя ответственным партнером, то участие в таких тратах логично. Кети в этом вопросе заняла сторону второй позиции.

На фоне разговоров о современных отношениях ее ответ прозвучал спокойно и без попытки кому-то что-то доказать: если мужчина берет ответственность — ничего странного в том, что он участвует в расходах своей женщины, она не видит.

