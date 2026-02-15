«Могу ущипнуть»: певица Кети Топурия рассказала о своем языке любви

Солистка A’Studio Кети Топурия может ущипнуть от переизбытка нежных чувств

Солистка группы A’Studio Кети Топурия порассуждала о языках любви и способах выражения чувств в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. Как отметила артистка, она хорошо относится к тактильным проявлениям нежности, но только в кругу близких. Прикосновения посторонних ей неприятны.

Оценила певица и жесты так называемой «милой агрессии» в парах. Например, когда признанием в любви становятся шлепки или укусы. Некоторым так и хочется укусить партнера. Но не Кети Топурия. В отношениях она предпочитает более щадащие нежности.

«Слава богу, у меня собак нет в семье. Нет. Ну, смотря как, если это заигрывает с тобой, покусывает, ну, наверно, нормально, да. Смотря в какой форме кусаются… Из-за любви ударить? Кого? Мужа от любви? Нет, я руку на своего мужа не поднимаю и, слава богу, он тоже не поднимает… Могу ущипнуть», — призналась певица.

Артистка — мама троих детей. Старшую дочь Оливию она родила в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, они развелись в 2017 году. Второй раз исполнительница вышла замуж за предпринимателя и политика Льва Деньгова (Имя при рождении — Павел Юрьевич Гузбанд. — Прим. ред.). У пары родились сын Адам и дочь Николь.

Младшенькая появилась на свет летом 2024 года. Как отмечала Топурия в одном из интервью в 2025-м, она всегда мечтала стать многодетной мамой. И когда эта мечта сбылась, она поняла, что сил хватило бы и на четвертого малыша. Правда, как скоро ожидается пополнение, звезда не уточнила.

