МИД России осудил западные СМИ за статьи об убитых в Донбассе детях

|
Андрей Черненко
В дипведомстве отметили, что данная манипуляция выходит за рамки журналистской этики и человеческой морали.

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

МИД России назвал аморальными статьи западных СМИ об убитых на Донбассе детях

Западные СМИ, выполняя политический заказ, пишут о пропагандистской значимости мемориалов, посвященных детям, погибшим в Донбассе от рук киевского режима. Это манипуляция, которая выходит за рамки журналистской этики и человеческой морали, сообщили в МИД РФ 3 марта.

В феврале британская газета Financial Times опубликовала материал «Россия использует монументы для распространения дезинформации». В тексте утверждается, что мемориал «Аллея ангелов» в Донецке, посвященный погибшим детям, имеет якобы «пропагандистский характер».

«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали. Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о «пропагандистской пользе», — говорится в заявлении.

Прежде Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии в Москве Марью Лиивалу и выразило официальный протест. Причина — сожжение российского флага перед посольством в Финляндии. Инцидент случился 24 февраля, когда неизвестные устроили провокацию и подожгли флаг. В Москве это расценили как грубое оскорбление государственного символа.

