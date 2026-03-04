«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 663 0

Начинающий актер честно признался, что много о себе мнил и мало учился, но успел вовремя одуматься, поэтому и получил главную роль.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Гуфи Медалин: в начале карьеры я слишком поверил в себя

Актер и блогер Гуфи Медалин откровенно рассказал на премьере фильма «Спасти бессмертного» о начале своего пути в кино Артист признался, что в какой-то момент слишком поверил в себя и едва не упустил шанс построить серьезную карьеру.

Сегодня Медалин известен широкой аудитории как блогер — он активно развивает соцсети, снимает короткие видео, работает с юмористическим и игровым контентом. Именно благодаря интернет-площадкам он получил первую популярность и внимание аудитории. Однако, по его словам, блог — это лишь часть его профессиональной истории.

«Я не просто блогер, я режиссер, сценарист. Я обучался в школе мастерской Жоры Крыжовникова», — сказал Медалин.

Речь идет о режиссере Жоре Крыжовникове (настоящее имя — Андрей Першин), под руководством которого проходят обучение молодые кинематографисты. Однако продолжить учебу Гуфи тогда не удалось.

«К сожалению, меня выгнали оттуда. И выгнали, потому что я несерьезно подошел к этому делу, уделял внимания больше блогу, чем обучению», — признался он.

По словам Медалина, в тот период он сосредоточился на развитии личного бренда и контента в интернете, решив, что этого достаточно для карьеры. Но реальность оказалась другой.

«Это не в TikTok снимать, на самом деле, сниматься в кино. Это правда», — отметил актер.

Он подчеркнул, что благодарен наставнику за жесткое решение.

«Абсолютно благодарен Андрею Николаевичу за то, что он меня немножко отрезвил», — сказал Медалин.

После отчисления он пересмотрел свое отношение к профессии, стал серьезнее подходить к обучению и съемочному процессу. По его словам, именно это внутреннее изменение позволило ему двигаться дальше.

Гуфи Медалин начал карьеру с блогинга, постепенно пробуя себя в сценарной и режиссерской работе. В кино он пришел уже имея аудиторию в соцсетях, но признается, что профессиональная индустрия требует совсем другого уровня ответственности и дисциплины.

Сейчас актер исполнил главную роль в фильме «Спасти бессмертного». И на премьере он говорил без попытки приукрасить прошлое: раньше он много о себе мнил и мало учился. Но вовремя понял, что в кино нужно не хайповать, а работать.

По словам Медалина, в этом году он планирует вернуться к обучению и продолжить развиваться как актер и режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Гуфи Медалин на премьере фильма «Спасти бессмертного» рассказал о своем персонаже, которого сценаристы практически полностью «срисовали» с него самого в молодости. По словам артиста, герой картины во многом повторяет его собственный образ двадцатилетнего юноши, который жил беспечно, стремился к быстрому успеху и был уверен, что сможет стать блогером и «всех купить».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
США потопили иранский корабль впервые со времен Второй мировой войны
16:49
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
16:47
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
16:41
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
16:40
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
16:36
Хегсет: США будут сами диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео