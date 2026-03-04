«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры

Актер Гуфи Медалин: в начале карьеры я слишком поверил в себя

Актер и блогер Гуфи Медалин откровенно рассказал на премьере фильма «Спасти бессмертного» о начале своего пути в кино Артист признался, что в какой-то момент слишком поверил в себя и едва не упустил шанс построить серьезную карьеру.

Сегодня Медалин известен широкой аудитории как блогер — он активно развивает соцсети, снимает короткие видео, работает с юмористическим и игровым контентом. Именно благодаря интернет-площадкам он получил первую популярность и внимание аудитории. Однако, по его словам, блог — это лишь часть его профессиональной истории.

«Я не просто блогер, я режиссер, сценарист. Я обучался в школе мастерской Жоры Крыжовникова», — сказал Медалин.

Речь идет о режиссере Жоре Крыжовникове (настоящее имя — Андрей Першин), под руководством которого проходят обучение молодые кинематографисты. Однако продолжить учебу Гуфи тогда не удалось.

«К сожалению, меня выгнали оттуда. И выгнали, потому что я несерьезно подошел к этому делу, уделял внимания больше блогу, чем обучению», — признался он.

По словам Медалина, в тот период он сосредоточился на развитии личного бренда и контента в интернете, решив, что этого достаточно для карьеры. Но реальность оказалась другой.

«Это не в TikTok снимать, на самом деле, сниматься в кино. Это правда», — отметил актер.

Он подчеркнул, что благодарен наставнику за жесткое решение.

«Абсолютно благодарен Андрею Николаевичу за то, что он меня немножко отрезвил», — сказал Медалин.

После отчисления он пересмотрел свое отношение к профессии, стал серьезнее подходить к обучению и съемочному процессу. По его словам, именно это внутреннее изменение позволило ему двигаться дальше.

Гуфи Медалин начал карьеру с блогинга, постепенно пробуя себя в сценарной и режиссерской работе. В кино он пришел уже имея аудиторию в соцсетях, но признается, что профессиональная индустрия требует совсем другого уровня ответственности и дисциплины.

Сейчас актер исполнил главную роль в фильме «Спасти бессмертного». И на премьере он говорил без попытки приукрасить прошлое: раньше он много о себе мнил и мало учился. Но вовремя понял, что в кино нужно не хайповать, а работать.

По словам Медалина, в этом году он планирует вернуться к обучению и продолжить развиваться как актер и режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Гуфи Медалин на премьере фильма «Спасти бессмертного» рассказал о своем персонаже, которого сценаристы практически полностью «срисовали» с него самого в молодости. По словам артиста, герой картины во многом повторяет его собственный образ двадцатилетнего юноши, который жил беспечно, стремился к быстрому успеху и был уверен, что сможет стать блогером и «всех купить».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.