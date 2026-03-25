«На пике популярности»: продюсер рассказал, какие жанры сериалов любят в России

Продюсер Табарчук: комедии и мелодрамы остаются на пике популярности в России

Комедии и мелодрамы остаются на пике популярности в России. Об этом рассказал генеральный директор ООО «НМГ Студия», кинопродюсер Дмитрий Табарчук.

«Зритель любит мелодрамы, любит комедии, поэтому большинство хороших интересных семейных комедий остается на пике популярности», — отметил он.

Кинопродюсер отметил, что для него как производителя сериалов имеют большое значение два показателя: сколько зрителей пришли посмотреть проект и как много людей продолжили просмотр после первой серии.

«Это означает, что продукт получается качественным и интересным», — объяснил эксперт.

На западных платформах, как правило, интерес зрителей измеряется по первым пяти секундам просмотра. Что касается Российского рейтинга сериалов, то здесь используется показатель заинтересованности аудитории в течение первой минуты. Табарчук считает, что этот показатель более объективный.

«Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов, он доступен полностью на сайте компании. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных в России сериалов 2025 года. В список вошли и отечественные проекты, и зарубежные, в том числе анимационные.

Лидерами списка стали сериалы «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ». В первую двадцатку вошли российские проекты «Ландыши», «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», «Шеф», «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия» и «Метод». С ними соседствуют турецкие сериалы «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город», а также «Ходячие мертвецы», «Декстер» и «Симпсоны» американского производства.

