«Оценили влияние контента»: в «Медиалогии» подчеркнули уникальность Российского рейтинга сериалов

В компании «Медиалогия» подчеркнули уникальность Российского рейтинга сериалов

Создание Российского рейтинга сериалов от компании «Медиалогия» — важное событие, так как впервые был применен комплексный подход при анализе контента. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по разработке проекта Евгений Миронов в беседе с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой.

«Безусловно, это важное событие», — подтвердил спикер.

Миронов отметил, что многие прежние исследования были заточены лишь на просмотре, или обсуждении сериала, либо на спросе на контент.

«Мы же смотрим на сериалы комплексно и анализируем всю воронку с точки зрения каждого из этапов», — сказал Миронов.

«Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов, он доступен полностью на сайте компании. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных в России сериалов 2025 года. В список вошли и отечественные проекты, и зарубежные, в том числе анимационные.

Руководитель рабочей группы по разработке рейтинга отметил, что компания изначально выбрала 1200 сериалов со всего мира. После этого был составлен топ-100.

Лидерами списка стали сериалы «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ». В первую двадцатку вошли российские проекты «Ландыши», «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», «Шеф», «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия» и «Метод». С ними соседствуют турецкие сериалы «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город», а также «Ходячие мертвецы», «Декстер» и «Симпсоны» американского производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.