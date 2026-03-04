«Повредил колено»: Городничий о съемках второго сезона «Ландышей»

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко

По неудачному совпадению оба главных актера получили травмы ног на съемках и в кадре превозмогали боль.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сергей Городничий повредил ногу на съемках второго сезона «Ландышей»

На праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» актер Сергей Городничий вспомнил самые яркие и непростые моменты съемочного процесса.

Исполнитель роли лейтенанта Алексея Данилина признался, что в сериале у него есть несколько особенно важных сцен, но одна из них для него — принципиальная.

«Мне вообще нравится сцена, где Леха говорит про то, кто такой герой», — рассказал актер.

По его словам, эта линия стала для персонажа определяющей. Однако самым физически сложным эпизодом оказались флешбэки из прошлого героя.

«Когда снимали флешбэки Лехи, когда он прыгает с танка и спасает своих товарищей, я тогда повредил себе колено. И, наверное, это такой самый сложный для меня день», — признался Городничий.

Сцена требовала серьезной физической подготовки и работы в напряженном темпе. Несмотря на травму, съемки продолжились, и эпизод вошел в финальную версию сезона.

«А самый эмоциональный, наверное, то, что мы снимали на Тавриде», — отметил он.

По словам артиста, именно там ощущалась особая атмосфера — и в кадре, и за его пределами.

Сериал «Ландыши. Вторая весна» стал продолжением истории Кати и Лехи, в которой романтическая линия переплетается с драматическими событиями. Финал второго сезона собрал актеров и поклонников на катке, где артисты делились воспоминаниями о съёмках и благодарили зрителей за поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Сергей Городничий поделился мыслями о том, что дает силы защитникам Родины. Артист отметил, что, хотя долг перед Отечеством является приоритетом, именно любовь помогает бойцам вернуться домой.

