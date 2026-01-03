«Дает силы»: Сергей Городничий о любви к женщине и Родине

Актер Городничий: любовь дает силы вернуться домой с фронта

Любовь дает силы вернуться домой с фронта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».

«Долг Родине — это то, что, конечно, в приоритете. Но именно любовь дает тебе силы вернуться домой», — говорит актер.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Опекун хотел выдать ее замуж за своего сына Кирилла, чтобы прибрать к рукам деньги, но жених оказался изменщиком. В результате Катя оказалась в Вологде, где случайно познакомилась с Лехой — офицером, простым парнем, готовым стать ее защитником. Но волей судьбы влюбленные разлучаются.

У новой главы истории Кати Орловой и Лехи Данилина изменился режиссер — им стал сценарист и продюсер Илья Шпота, но дата выхода осталась неизменной. Второй сезон сериала стартовал 1 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи. Проект не мог не стать популярным, поэтому и получил продолжение.

