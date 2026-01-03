«Дает силы»: Сергей Городничий о любви к женщине и Родине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 25 0

В сериале «Ландыши» поднимается тема защиты родной страны и любимой девушки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Городничий: любовь дает силы вернуться домой с фронта

Любовь дает силы вернуться домой с фронта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».

«Долг Родине — это то, что, конечно, в приоритете. Но именно любовь дает тебе силы вернуться домой», — говорит актер.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Опекун хотел выдать ее замуж за своего сына Кирилла, чтобы прибрать к рукам деньги, но жених оказался изменщиком. В результате Катя оказалась в Вологде, где случайно познакомилась с Лехой — офицером, простым парнем, готовым стать ее защитником. Но волей судьбы влюбленные разлучаются.

У новой главы истории Кати Орловой и Лехи Данилина изменился режиссер — им стал сценарист и продюсер Илья Шпота, но дата выхода осталась неизменной. Второй сезон сериала стартовал 1 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи. Проект не мог не стать популярным, поэтому и получил продолжение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
22:45
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
22:30
«Дает силы»: Сергей Городничий о любви к женщине и Родине
22:00
Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
21:45
«Большая потеря»: умер легендарный строитель БАМа Иван Варшавский
21:25
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления

Сейчас читают

Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу
Когда веселье закончилось: научное объяснение январской хандры
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео