ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 42 0

С начала операции Штаты нанесли удары примерно по двум тысячам целей в Иране.

Фото: 5-tv.ru

ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей, включая подводную лодку.

Также стало известно, что с начала операции Штаты нанесли удары примерно по двум тысячам целям в Иране. Об этом сообщили в СЕНТКОМ.

Отмечается, что в операции против Ирана участвуют более 50 тысяч американских военных, 200 истребителей, два авианосца.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, нанес удары не только по Тель-Авиву, но и по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения продолжаются почти два дня. В своем заявлении президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

