США готовят наземную операцию по захвату иранского острова Харк

США практически решились на наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом проинформировало издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в материале.

Соединенные Штаты уже предприняли для этого конкретные действия — направили в зону операции 4,5 тысячи американских военнослужащих. Среди них элитные подразделение морской пехоты и дополнительный боевой персонал.

Данная операция, предположительно, необходима для обеспечения свободного судоходства в Ормузском и Персидских проливах. В водах последнего и находится остров Харк. Через данный клочок земли проходит до 90% экспорта всей иранской нефти. США уже наносили по этому острову авиаудары. Потеря Харка может навредить экономики исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что новые удары Израиля и США по острову Харк могут серьезно повлиять на мировые рынки углеводородов. После перекрытия Ормузского пролива цены на «черное золото» уже поднялись. А при атаке на остров они и вовсе могут достичь новых рекордных показателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.