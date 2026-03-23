США готовят наземную операцию по захвату иранского острова Харк
Этот клочок земли крайне важен для исламской республики.
Фото: war.gov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США практически решились на наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом проинформировало издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
«Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в материале.
Соединенные Штаты уже предприняли для этого конкретные действия — направили в зону операции 4,5 тысячи американских военнослужащих. Среди них элитные подразделение морской пехоты и дополнительный боевой персонал.
Данная операция, предположительно, необходима для обеспечения свободного судоходства в Ормузском и Персидских проливах. В водах последнего и находится остров Харк. Через данный клочок земли проходит до 90% экспорта всей иранской нефти. США уже наносили по этому острову авиаудары. Потеря Харка может навредить экономики исламской республики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что новые удары Израиля и США по острову Харк могут серьезно повлиять на мировые рынки углеводородов. После перекрытия Ормузского пролива цены на «черное золото» уже поднялись. А при атаке на остров они и вовсе могут достичь новых рекордных показателей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 мар
- Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
- 24 мар
- Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
- 23 мар
- Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
- 23 мар
- «Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
- 23 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
- 23 мар
- Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
- 23 мар
- Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
- 23 мар
- Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
- 23 мар
- Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
- 23 мар
- Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
Читайте также
60%
Нашли ошибку?