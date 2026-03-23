США готовят наземную операцию по захвату иранского острова Харк

Александра Якимчук
Этот клочок земли крайне важен для исламской республики.

Война Израиля и Ирана

США практически решились на наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом проинформировало издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в материале.

Соединенные Штаты уже предприняли для этого конкретные действия — направили в зону операции 4,5 тысячи американских военнослужащих. Среди них элитные подразделение морской пехоты и дополнительный боевой персонал.

Данная операция, предположительно, необходима для обеспечения свободного судоходства в Ормузском и Персидских проливах. В водах последнего и находится остров Харк. Через данный клочок земли проходит до 90% экспорта всей иранской нефти. США уже наносили по этому острову авиаудары. Потеря Харка может навредить экономики исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что новые удары Израиля и США по острову Харк могут серьезно повлиять на мировые рынки углеводородов. После перекрытия Ормузского пролива цены на «черное золото» уже поднялись. А при атаке на остров они и вовсе могут достичь новых рекордных показателей.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

