Трамп предложил ударить по Германии и шлепнул Мерца по коленке

Президент США Дональд Трамп пошутил, ударив канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время встречи в Белом доме. Он спросил у одного из чиновников, как лучше вести торговые отношения с Германией. Трамп заявил, что нужно «ударить их очень-очень сильно».

«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», — спросил Трамп на встрече с Мерцем у одного из чиновников о торговых отношениях Вашингтона и Берлина.

Чтобы подчеркнуть свою решимость, президент шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел скрестив ноги. Канцлер рассмеялся, а Трамп улыбался.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер унизили президента Франции Эммануэля Макрона на конференции в Мюнхене, выставив его глупцом. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.

