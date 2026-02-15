Филиппо: Мерц и Стармер унизили Макрона в Мюнхене

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер унизили президента Франции Эммануэля Макрона на конференции в Мюнхене, выставив его глупцом. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Увидев это, понимаешь, каким полным глупцом Макрона воспринимают другие главы государств и правительств!» — написал Филиппо.

По словам французского политика, единственные, кто еще поддерживает Эммануэля Макрона, это парламентарии его страны, которые упорно отказываются объявить лидеру импичмент.

Ранее сообщалось, что президент республики Нигер Абдурахман Чиани заявил о намерении Макрона свергнуть власти страны. По словам главы республики, Макрон взял на себя обязательство перед своим уходом сделать все, чтобы свергнуть нигерский режим, представители которого избрали для себя и своего народа путь независимости, надлежащего управления и самодостаточности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.