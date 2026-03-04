При странных обстоятельствах погиб участник популярного шоу «Смертельный улов»

Page Six: При странных обстоятельствах погиб участник «Смертельного улова» Медоу

В США при зангадочных обстоятельствах погиб участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Ему было всего 25 лет. Об этом сообщили журналисты издания Page Six, также информацию о трагедии подтвердили коллега Медоуза Рик Шелфорд и представители канала Discovery. Как написал в соцсетях Шелфорд, несчастье на рыболовецком судне «Алеутская леди» в Беринговом море произошло 25 февраля.

«Мы потеряли нашего брата Тодда Медоуза», —сказано в публикации.

Причины трагедии пока остаются неизвестными. По одной из версий, названной источников издания TMZ, это был несчастный случай в море, и его зафиксировали камеры — установленные для съемок шоу камеры наблюдения на траулере продолжали запись. Официальное заявление от Discovery, возможно, поступит по завершении внутреннего расследования.

По словам Шелфорда, Медоуз был человеком с широким кругом общения и добрым сердцем, который любил семью и со всей страстью отдавался своим увлечениям — ловле крабов и рыбалке. Поклонники организовали в сети сбор средств — пожертвования станут поддержкой для родственников умершего.

Реалити-шоу «Смертельный улов» транслируется с 2005 года, оно посвящено изучанию краболовства и быта экипажей небольших траулеров на Аляске. И это не первая трагедия проекта. Медоуз стал пятым участником шоу, по разным причинам ушедшим из жизни в ходе съемок.

Тодд Медоуз устроился матросом на судно «Алеутская леди» в мае 2025 года, он был самым молодым членом экипажа. Последняя фотография молодого человека на борту была опубликована 17 февраля, всего за несколько дней до его смерти. Несчастье, по мнению пользователей сети, снова доказало, что телевидение излишне романтизирует опасные профессии.

