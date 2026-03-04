Без жира, без сахара и без пользы: от каких ПП-продуктов стоит отказаться

Сергей Добровинский
Их состав зачастую содержит множество сомнительных компонентов.

Какие продукты на самом деле помогут похудеть

Эндокринолог Одерий: протеиновые батончики не помогут похудеть

«Легкие» версии продуктов с пониженным содержанием жира и добавленного сахара кажутся отличной заменой привычным лакомствам — сладким батончикам и жирным йогуртам. Это часто привлекает людей, которые хотят похудеть, не отказываясь от перекусов. О том, почему это опасное заблуждение, Газете.ру рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Одним из классических элементов диетического рациона считаются обезжиренные молочные продукты. Эксперт отметил, что, исключив из состава природный жир, производители заменяют его сахаром, крахмалом и пектином для вкуса и густоты. Парадокс в том, что потребитель недополучает полезных жиров — вместо этого в его организм поступают углеводы и добавки, которые намного хуже. Кроме того, жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов.

То же самое касается популярных «протеиновых» батончиков и печенья. Покупателей вводят в заблуждение надписи «фитнес» и «без сахара» на упаковке, однако их состав зачастую содержит множество сомнительных компонентов. В частности, в качестве сахарозаменителя производители накачивают в шоколадки мальтитол, сорбитол и другие сахарные спирты, не слишком полезные для пищеварения.

Если вы всерьез поставили себе цель похудеть, то вам следует обратить внимание не на «легкие» аналоги привычных сладостей и молочных продуктов, а на естественно полезные продукты. Намного больше пользы организму принесут сложные углеводы — например, гречка, овсянка или овощи. Они дают ощущение сытости на 3–4 часа, в отличие от печенья или батончиков, которых хватает лишь на 30–60 минут.

