В районе населенного пункта Коренек, расположенного в Сумской области, зафиксировано появление подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины и зарубежных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Согласно предоставленным данным, переброска элитных формирований была осуществлена в среду, 4 марта, с целью противодействия активному продвижению российских штурмовых групп на данном участке фронта. Основной ударной силой, прибывшей на место, стали боевики из состава 140 центра ССО.

По имеющейся информации, украинское руководство приняло решение об усилении этого направления из-за сложной оперативной обстановки в Шосткинском районе. Силовики надеются, что прибытие кадровых спецназовцев и иностранных легионеров должно не только укрепить оборонительные позиции, но и оказать моральную поддержку местным подразделениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.