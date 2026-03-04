ВСУ перебросили элитные подразделения и наемников в Сумскую область

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Командование противника пытается укрепить оборону на севере страны.

Зачем ВСУ перебросили ССО в Сумскую область

Фото: Reuters/Chris Radburn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В районе населенного пункта Коренек, расположенного в Сумской области, зафиксировано появление подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины и зарубежных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Согласно предоставленным данным, переброска элитных формирований была осуществлена в среду, 4 марта, с целью противодействия активному продвижению российских штурмовых групп на данном участке фронта. Основной ударной силой, прибывшей на место, стали боевики из состава 140 центра ССО.

По имеющейся информации, украинское руководство приняло решение об усилении этого направления из-за сложной оперативной обстановки в Шосткинском районе. Силовики надеются, что прибытие кадровых спецназовцев и иностранных легионеров должно не только укрепить оборонительные позиции, но и оказать моральную поддержку местным подразделениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана
11:35
ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео