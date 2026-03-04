Лерчек в реанимации: что известно о состоянии ее новорожденного сына

Сын блогера Лерчек мог задохнуться в утробе до родов

У новорожденного сына блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) был риск задохнуться в утробе, но теперь его состояние в порядке. Об этом рассказал жених инфлюенсера и тренер по танцам Луис Сквиччиарини в личном блоге.

«Из-за отсутствия вод в утробе клапаны сердца сына могли открыться раньше, и он мог задохнуться, начав дышать. Поэтому врачами было принято решение о немедленной операции. Я благодарю Бога за то, что все закончилось благополучно», — рассказал Луис.

Однако состояние самой Чекалиной сильно ухудшилось после родов — ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Луис даже призвал подписчиков помолиться за нее, подробностей раскрывать не стал. Малыш остался дома. Известно, что беременность блогера проходила тяжело — ей даже делали операцию на почках.

У Валерии Чекалиной и ее жениха Луиса Сквиччиарини 24 февраля родился четвертый ребенок. В понедельник их с новорожденным выписали из роддома. Во вторник Валерию госпитализировали в онкологическое отделение. Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ее бывший супруг, блогер Артем Чекалин, также проходит по этому делу. Дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Перед заседанием 9 февраля Валерию забрала скорая помощь из-за боли в суставе и проблем с ногой.

