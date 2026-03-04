Лерчек в реанимации: что известно о состоянии ее новорожденного сына

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 53 0

Жених блогера Луис Сквиччиарини призвал всех помолиться.

Что известно о состоянии сына блогера Лерчек

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын блогера Лерчек мог задохнуться в утробе до родов

У новорожденного сына блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) был риск задохнуться в утробе, но теперь его состояние в порядке. Об этом рассказал жених инфлюенсера и тренер по танцам Луис Сквиччиарини в личном блоге.

«Из-за отсутствия вод в утробе клапаны сердца сына могли открыться раньше, и он мог задохнуться, начав дышать. Поэтому врачами было принято решение о немедленной операции. Я благодарю Бога за то, что все закончилось благополучно», — рассказал Луис.

Однако состояние самой Чекалиной сильно ухудшилось после родов — ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Луис даже призвал подписчиков помолиться за нее, подробностей раскрывать не стал. Малыш остался дома. Известно, что беременность блогера проходила тяжело — ей даже делали операцию на почках.

У Валерии Чекалиной и ее жениха Луиса Сквиччиарини 24 февраля родился четвертый ребенок. В понедельник их с новорожденным выписали из роддома. Во вторник Валерию госпитализировали в онкологическое отделение. Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ее бывший супруг, блогер Артем Чекалин, также проходит по этому делу. Дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Перед заседанием 9 февраля Валерию забрала скорая помощь из-за боли в суставе и проблем с ногой.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленный Лерчек рассказал о внезапных родах блогера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Цены вырастут? В России утвердили ГОСТ для маникюра и педикюра
12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео