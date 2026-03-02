«День Х наступил внезапно»: возлюбленный Лерчек рассказал о внезапных родах блогера

Танцор Луис Сквиччиарини: роды у Лерчек начались внезапно

Популярная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, родила сына. Избранник звезды, танцор Луис Сквиччиарини, поделился в своих социальных сетях подробностями тяжелых родов.

По его словам, «день Х» наступил внезапно, заставив всех сильно понервничать. Валерии провели экстренное кесарево сечение.

«Долгожданный день Х наступил внезапно. Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в тот день. Но в тот момент, когда я услышал крик сына, этот океан успокоился. Мое сердце наполнилось счастьем», — написал танцор в личном блоге.

Лицо новорожденного пара скрывать не стала, Луис Сквиччиарини добавил к посту в социальных сетях первые фотографии ребенка и возлюбленной.

Всю беременность у блогера были серьезные проблемы со здоровьем. Чекалину не раз экстренно госпитализировали, а она жаловалась на мучительные боли.

Для Лерчек это четвертый ребенок. Двойняшек Алису и Богдана, а также сына Льва она воспитывает от первого брака с блогером Артемом Чекалиным. С новым партнером, тренером по танцам Луисом, это их первый общий ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

