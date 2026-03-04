Не только простуда: о какой опасной болезни может говорить боль в горле

|
Сергей Добровинский
Першение и дискомфорт в гортани ни в коем случае нельзя игнорировать.

Почему может болеть горло

Фото: 5-tv.ru

Врач Кузумова: боль в горле может говорить о патологии щитовидной железы

Непрекращающееся першение и боль в горле могут быть связаны не с ОРВИ. О том, на какую опасную болезнь указывают подобные симптомы, Life.ru рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

Сильная, постоянная односторонняя боль может говорить о находящемся на ранней стадии новообразовании в ротоглотке или гортани. Если горло все болит и болит, таблетки от простуды не помогают, вы ощущаете дискомфорт в области шеи, а также боль при соприкосновении кожи с тканью и чувство холода при небольшом ветерке — это клиническая картина тиреоидита или узловых образований.

Сюда же относится ощущение «кома» в горле и плотные «шишки» на шее. При подозрении на патологии щитовидной железы следует пройти ультразвуковое исследование. Оно поможет выявить узлы и определить увеличение, либо уменьшение объема органа. Также очень важно вовремя обнаружить признаки воспаления или гнойного процесса. Глубокое исследование органов шеи поможет отличить боль в горле от признаков проблем с шейным отделом позвоночника.

Ранее Минздрав выступил с инициативой изменения правил оформления и оплаты больничного в 2026 году.

