Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramсо атаковали во второй раз за три дня

Rеutеrs: НПЗ Saudi Aramco в Рас-Тануре атаковали во второй раз за три дня

Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco, расположенный в городе Рас-Танура в Саудовской Аравии, вновь подвергся нападению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

В сообщении говорится, что предприятие «снова попало под удар неизвестной ракеты». Других подробностей портал не приводит.

Первая атака на завод в Рас-Тануре произошла 2 марта. В результате прилета беспилотного летательного аппарата работа на предприятии была приостановлена, что привело к временному прекращению производственных операций. По данным СМИ, удар нанесли иранским беспилотником Shahed-136.

Saudi Aramco — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, контролирующая 99% нефтяных запасов страны и порядка 12% мировых запасов. Обеспечивает до 80% бюджетных доходов Королевства. Штаб-квартира расположена в Дархане. Организация также имеет филиалы по всему миру и играет ключевую роль в ОПЕК.

Атака на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли представители высшего руководства ИРИ. Тегеран отреагировал атаками на территорию Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке. Под ударами также оказываются здания дипломатических дипмиссий.

Из-за эскалации страны региона закрыли свое воздушное пространство, что привело к отмене авиарейсов и прекращению деятельности крупных аэропортов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тегеран вернется к переговорному процессу с США, если прекратятся боевые действия и будут даны гарантия безопасности.

