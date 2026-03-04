Троих петербурженок наградили за спасение упавшего с десятого этажа малыша

Эфирная новость 29 0

Медсестры и воспитательница мгновенно отреагировали на призыв о помощи и растянули верхнюю одежду в виде тента.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге наградили двух медсестер и воспитательницу, которые спасли полуторагодовалого мальчика, упавшего с десятого этажа. Губернатор вручил им знаки отличия «За доблесть в спасении».

Ольга Артемьева, Анна Кабашова и Екатерина Безгубова случайно оказались в нужном месте в нужное время. Ребенка на подоконнике рядом с открытым окном заметили сотрудники магазина. Они стали кричать и привлекать внимание прохожих. Женщины проходили мимо и мгновенно среагировали на призыв. Быстро сняли верхнюю одежду, растянули ее в виде тента и смогли поймать падавшего с большой высоты мальчика. Его госпитализировали.

Это не единственный подобный случай. Ранее губернатор Петербурга вручил знак отличия «За доблесть в спасении» дворнику, который поймал семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа.

Ранее 5-tv.ru писал, почему получивший награду за спасение ребенка дворник из Петербурга не считает себя героем. Работник заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и понял, что действовать нужно очень быстро и рискуя собой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД
21:21
Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге
21:18
«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера
21:16
Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток
21:07
Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической
21:07
«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото