Троих петербурженок наградили за спасение упавшего с десятого этажа малыша

В Петербурге наградили двух медсестер и воспитательницу, которые спасли полуторагодовалого мальчика, упавшего с десятого этажа. Губернатор вручил им знаки отличия «За доблесть в спасении».

Ольга Артемьева, Анна Кабашова и Екатерина Безгубова случайно оказались в нужном месте в нужное время. Ребенка на подоконнике рядом с открытым окном заметили сотрудники магазина. Они стали кричать и привлекать внимание прохожих. Женщины проходили мимо и мгновенно среагировали на призыв. Быстро сняли верхнюю одежду, растянули ее в виде тента и смогли поймать падавшего с большой высоты мальчика. Его госпитализировали.

Это не единственный подобный случай. Ранее губернатор Петербурга вручил знак отличия «За доблесть в спасении» дворнику, который поймал семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа.

Ранее 5-tv.ru писал, почему получивший награду за спасение ребенка дворник из Петербурга не считает себя героем. Работник заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и понял, что действовать нужно очень быстро и рискуя собой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.