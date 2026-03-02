Гастрономический интерес: SHAMAN объяснил, зачем облизал лед Байкала

Исполнитель подчеркнул, что не нарушал законы Российской Федерации.

Зачем певец Шаман облизал лед озера Байкал на видео

Фото: Telegram/SHAMAN/shaman_channel

SHAMAN облизал лед Байкала из-за спонтанного желания попробовать его на вкус

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил мотивы своего необычного поступка на озере Байкал в эфире федерального канала.

Певец подчеркнул, что его решение попробовать замерзшую воду на вкус не имело никаких скрытых подтекстов и не нарушало действующее законодательство Российской Федерации. По словам музыканта, он впервые посетил этот регион и оказался под глубоким впечатлением от масштабности и природной красоты водоема. Желание продегустировать лед возникло спонтанно как реакция на чистоту и прозрачность замерзшей поверхности самого глубокого озера планеты.

«А я разве нарушил хотя бы один из законов Российской Федерации? Сразу ответ: нет! Да, я действительно первый раз был на Байкале и был впечатлен величием, широтой, великолепием этого озера, и там действительно очень красивый лед. И буквально вот так у меня созрела идея попробовать лед самого чистого озера на вкус», — сказал артист.

Видеоролик, на котором запечатлен этот момент, стал популярным в сети и вызвал неоднозначную реакцию. Общественность отреагировала на перформанс звезды по-разному. Часть поклонников сочла жест проявлением искренней любви к родной природе и поэтическим порывом. Другие комментаторы выразили обеспокоенность вопросами гигиены и безопасности, а также напоминали о необходимости соблюдения экологических норм на заповедной территории.

Инцидент вызвал широкий резонанс в Иркутской области: в финале масленичных гуляний на льду озера даже было сожжено чучело, символизирующее артиста, что организаторы назвали актом «очищения»

