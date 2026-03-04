Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД

О киберпреступлениях говорили сегодня на коллегии МВД. В прошлом году из теневого оборота вывели три миллиона сим-карт и заблокировали полторы тысячи иностранных IP-адресов телефонных мошенников.

Как сказал президент, необходимо уделить особое внимание подростковой преступности, также в приоритете повышение раскрываемости. Вспоминали сегодня и опыт советской милиции. По какому поводу — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Сокращение преступности во всех федеральных округах. Это, по сути, главные итоги работы всего министерства внутренних дел за прошлый год. Но отдельно президент поблагодарил сотрудников полиции за безопасность во время масштабных мероприятий.

«На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании 80-летия Великой Победы, проведении Международного арктического форума „Арктика — территория диалога“, Международного экономического форума „Россия — Исламский мир“ и других масштабных мероприятий. Я знаю, какая это большая работа, и хочу поблагодарить всех, кто ее организовал и провел на таком высоком уровне», — заявил президент России Владимир Путин.

Отдельно президент остановился на дорожной безопасности — это сфера работы ГИБДД. По итогам прошлого года количество аварий снизилось на три с небольшим процента. И это тоже заслуга работников МВД.

«В 2025 году удалось, хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом. Здесь хочу отметить большую совместную работу сотрудников ГИБДД, региональных и муниципальных властей, представителей автодорожного и транспортного хозяйства, строительного комплекса», — добавил Путин.

Ключевым ориентиром здесь остается стратегия повышения безопасности дорожного движения, утвержденная в ноябре прошлого года. Она рассчитана минимум до 2030 года.

Коллегия МВД — это не столько подведение итогов, сколько постановка задач на будущее. Ведь ситуация в стране постоянно меняется и каждый день появляются новые угрозы. Одна из главных проблем, ее подчеркивает и Владимир Путин, и знают о ней в самом министерстве — нехватка личного состава. С 2020 года он обновился почти наполовину. Количество вакансий исчисляется десятками тысяч.

«Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального, социального обеспечения сотрудников, все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года», — подчеркнул президент.

О проблемах с кадрами говорил и глава ведомства Владимир Колокольцев. Из конкретных цифр — за прошлый год на аттестованные должности принято 58 тысяч человек. Уволилось 80 тысяч. Но ситуация постепенно выравнивается.

«Делаем все возможное для повышения уровня социальной защищенности сотрудников. Благодаря вашей, Владимир Владимирович, помощи и правительства Российской Федерации в минувшем году ведомству было дополнительно выделено свыше 100 миллиардов рублей», — сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Тем не менее даже в условиях нехватки сотрудников показатели ведомства растут. Повысилась эффективность раскрытия киберпреступлений, в том числе телефонного мошенничества.

«С операторами связи осуществлена блокировка более 165 тысяч привязанных к ним абонентских номеров. Ликвидирован ряд крупных ресурсов и сервисов по продаже персональных данных. В целом возросло число предварительно расследованных тяжких и особо тяжких IT-деяний, а также совершенных в составе организованных групп», — доложил Колокольцев.

Подводя итоги коллегии, Владимир Путин особенно подчеркнул: с каждым годом сотрудникам полиции становится работать намного сложнее, чем их предшественникам. Но с поставленными задачами полиция справляется.

«Владимир Александрович сейчас только что в начале своего доклада упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в Москве в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, меньше. Но зато какие люди! Благодарю вас за службу и желаю успехов. Спасибо», — заключил президент.

