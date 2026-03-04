США показали видео уничтожения иранского корабля

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

США потопили военное судно ИРИ у берегов Шри-Ланки.

Фото, видео: Reuters/U.S. Navy;/x.com/DeptofWar; 5-tv.ru

Министерство войны США опубликовало удар по военному судну Ирана в водах Индийского океана.

Ранее СМИ сообщили, что американская подводная лодка потопила корабль исламской республики у берегов Шри-Ланки, в результате чего погибли 80 человек.

Позже эту информацию подтвердил министр войны Штатов Пит Хегсет. По его словам, это первый случай потопления корабля Штатами в международных водах со времен Второй мировой войны. 

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля. США и Израиль начали военные действия против Ирана. В результате атак погибло высшее военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран не стал медлить с ответом и нанес удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

