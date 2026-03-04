Путин назвал создание яслей важнейшей задачей для экономики

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Президент отметил, что чем раньше мать выйдет на работу, тем больше у нее шансов сохранить квалификацию.

Фото, видео: Король Оксана/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Создание ясельных групп в детских садах является важнейшей задачей для экономики и демографии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в формате ВКС.

По словам российского лидера, благодаря яслям молодая мама сможет раньше выйти на работу и сохранить свою профессиональную квалификацию.

«Чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной», — отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что создание яслей — чрезвычайно важная задача с разных точек зрения. Российский лидер попросил глав регионов уделять этому повышенное внимание при планировании строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Луганской городской детской больнице при поддержке Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ», и «Народного фронта» открылась игровая комната для детей. Детское игровое пространство — это специально организованная среда, направленная на удовлетворение эмоциональных потребностей несовершеннолетних, находящихся в учреждении. Комнаты оформили в стиле знакомых маленьким пациентам мультфильмов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД
21:21
Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге
21:18
«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера
21:16
Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток
21:07
Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической
21:07
«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото