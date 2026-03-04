Путин назвал создание яслей важнейшей задачей для экономики

Создание ясельных групп в детских садах является важнейшей задачей для экономики и демографии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в формате ВКС.

По словам российского лидера, благодаря яслям молодая мама сможет раньше выйти на работу и сохранить свою профессиональную квалификацию.

«Чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной», — отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что создание яслей — чрезвычайно важная задача с разных точек зрения. Российский лидер попросил глав регионов уделять этому повышенное внимание при планировании строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.

