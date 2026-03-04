МИД Эстонии вручил ноту посольству России из-за ледокола в Финском заливе

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Корабль провел в территориальных водах страны четыре минуты и якобы не ответил на вызовы по радиосвязи.

МИД Эстонии выхвал посла РФ из-за ледокола в Финском заливе

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова, чтобы вручить ему ноту, связанную с правилами передвижения ледоколов из РФ в эстонских территориальных водах. Речь идет о судне «Мурманск», который отправился в Финский залив 28 февраля, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», — сказано в заявлении на сайте МИД.

По версии Эстонии, российский ледокол без разрешения вошел в ее воды в районе острова Вайндлоо в Финском заливе, чтобы прийти на помощь застрявшему во льдах танкеру Olympic Friendship. Отмечается, что МИД и Военно-морские силы (ВМС) страны не были уведомлены о прибытии «Мурманска», кроме того, судно не ответило на вызовы по радиосвязи.

«Вторжение» российского корабля в эстонские территориальные воды продолжалось четыре минуты. При этом 26 февраля, за два дня до ЧП, агентство транспортной инфраструктуры Финляндии сообщало, что российские ледоколы примут участие в операции по вызволению застрявших во льда грузовых судов — тех, что следуют в российские порты и выходят из них.

Дизельный ледокол «Мурманск» и атомный ледокол «Сибирь» были переброшены с Северного морского пути (СМП) на Балтику в связи с самым масштабным обледенением Финского залива за последнее десятилетие. К концу месяца льдом покрылись 85% акватории залива, толщина слоя местами достигала 45 сантиметров. Аналогичная ситуация складывалась зимой 2010–2011 годов, когда замерзла вся северная часть Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкер Arctic Metagaz под российским флагом загорелся в Средиземном море. Не исключается возможность атаки украинским морским дроном. Судьба экипажа неизвестна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

