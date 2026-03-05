Из-за синдрома Ретта в 8 лет умерла самая красивая девочка РФ Ксения Никитина

В Воронеже ушла из жизни восьмилетняя Ксения Никитина, в 2020 году завоевавшая титул победительницы конкурса «Самая красивая девочка России». Она страдала синдромом Ретта — редким генетическим недугом, который ей диагностировали на первом году жизни. О смерти Ксюши сообщили представители благотворительного фонда «Стеша» в соцсетях.

Когда Никитиной исполнилось два года, ее мама подала заявку на участие в конкурсе красоты. Ее целью было, в том числе, повышение осведомленности общества о недуге, который встречается в основном у девочек — примерно у одной из 15 тысяч. Диагноз Ксении был указан в анкете, но это не помешало ей выиграть.

Фонд адресовал искренние соболезнования семье Никитиных. В заявлении подчеркнуто, что сотрудники организации на протяжении многих лет наблюдали за состоянием Ксюши и мужеством ее родителей. Мама и папа отдавали все силы, чтобы добиться хотя бы небольшого улучшения, помогали ей жить полной жизнью, несмотря на болезнь.

«Ксюша навсегда останется в наших сердцах — как символ детской чистоты, силы родительской любви и стойкости перед лицом тяжелой болезни», — сказано в публикации.

Синдром Ретта — наследственное психоневрологическое заболевание, развивающееся из-за мутации гена MECP2 на X‑хромосоме. Оно крайне редко встречается у мальчиков и обычно несовместима с жизнью. В течение первых 6–18 месяцев развитие ребенка идет нормально, но потом состояние резко ухудшается, дитя теряет речевые, двигательные и игровые навыки. Со временем симптомы только усугубляются, возникают судороги и ортопедические деформации.

Диагностика синдрома Ретта основана на генетическом тестировании, специалисты также проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и обследование внутренних органов. Эффективного лечения нет, медики могут только смягчать симптомы и помогать маленьким пациентам в реабилитации. В некоторых случаях грамотных уход помогает значительно продлить жизнь, но не избежать инвалидности.

