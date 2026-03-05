Фицо больше не верит Зеленскому: «Даже в то, что у него нос между глазами»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Словацкий премьер призвал надавить на президента Украины и потребовать допуска к поврежденному нефтепроводу «Дружба».

Почему пресьер Словакии Фицо больше не верит Зеленскому

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Премьер-министр Словакии Фицо заявил о полном недоверии к Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался в абсолютном недоверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают журналисты издания Dennik. Глава государства отметил, что Киев не позволил словацкому и европейскому послам оценить состояние поврежденного нефтепровода «Дружба». После этого Зеленскому было предложено создать инспекционную группу, но и такую идею он отклонил.

«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — заявил Фицо на пресс-конференции.

Премьер подчеркнул, что не примет позицию лидера киевского режима в отношении России. Он также напомнил, что. Он также считает, что Братислава никак не участвует в украинском конфликте. По мнению Фицо, необходимо надавить на Зеленского и добиться проведения инспекции на поврежденном участке «Дружбы», через который нефть РФ поступает в Венгрию и Словакию.

«И прежде всего — оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию», — сказал политик.

Прежде Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи аварийными поставками энергии. Власти одобрили денонсацию договора, соответствующая информация появилась на сайте правительства республики. Процедура подразумевает немедленное прекращение действия соглашения с украинским оператором «Укрэнерго».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, проверки состояния нефтепровода «Дружба» потребовал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ее результаты могут стать решающим аргументом в вопросе кредитования Киева Евросоюзом, так как Будапешт наложил вето на принятие новых антироссийских санкций и выдачу Украине займа в 90 миллиардов евро из-за прекращения поставок нефти через «Дружбу».

