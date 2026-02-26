Орбан требует проверки нефтепровода «Дружба» на Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Это может повлиять на кредит, который Евросоюз планирует выдать Незалежной.

Проверка нефтепровода «Дружба»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует проверку состояния нефтепровода «Дружба» на Украине. Цитата из письма политика, адресованного президенту Европейского совета Антонио Коста, была опубликована Reuters.

«Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния трубопровода «Дружба», — говорится в сообщении Орбана.

Эта проверка поможет решить вопрос кредитования Киева Евросоюзом. Венгрия наложила вето на принятия новых санкций против России и выдачу кредита в 90 миллиардов евро Украине из-за прекращения поставок нефти через «Дружбу».

Орбан хочет убедиться, что поток топлива действительно не был возобновлен из-за повреждений нефтепровода. Также премьер Венгрии обвинил президента Незалежной Владимира Зеленского в том, что они не прекращают свои многолетние попытки втянуть в конфликт Будапешт. Для этого украинские власти используют поддержку Евросоюза и венгерской оппозиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктор Орбан назвал Украину ответственной за взрыв «Северного потока».

Орбан требует проверки нефтепровода «Дружба» на Украине
