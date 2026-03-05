Синдром упущенных каникул: почему после отпуска мы не ощущаем себя отдохнувшими

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 728 0

Психотерапевт отметила, что просто смена обстановки еще не гарантирует перезагрузку нервной системы.

Почему после отпуска сохраняется усталость

Фото: 5-tv.ru

Психотерапевт Крашкина: усталость после отпуска — признак перегруженности мозга

Многие люди, вернувшись из отпуска, не чувствуют себя отдохнувшими. О том, почему так происходит, изданию Life.ru рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

«В последние годы все чаще говорят о синдроме упущенных каникул — состоянии, когда после отпуска человек возвращается не отдохнувшим, а разочарованным и еще более уставши», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что вместо того, чтобы выспаться и расслабиться, люди устраивают себе «марафон экскурсий», пытаются разобраться с личными и бытовыми проблемами или и вовсе продолжают работать, отвечая на письма и участвуя в созвонах.

Крашкина отметила, что «смена картинки» еще не отдых. Мало просто уехать или перестать приходить на работу. Необходимо дать нервной системе реальную передышку, а не продолжать держать ее в стрессе и напряжении.

Если этого не сделать, то появится раздражение, бессонница, головная боль, тахикардия, боли в животе и трудности в возвращении к рабочему ритму жизни. Все это типичные признаки хронического стресса и выгорания, подчеркнула психотерапевт.

Также она добавила, что если чувство истощения не проходит даже после реального отдыха, то нужно обратиться за помощью к специалисту. Так как за этим синдромом могут скрываться депрессия или тревожные расстройства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в последние годы количество взрослых, жалующихся на проблемы с концентрацией внимания, выросло. Все дело в том, что огромный поток информации: мессенджеры и социальные сети подсвечивают существующие проблемы. В более структурированной среде справляться было проще.

